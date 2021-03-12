ليبيا – أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر استعداد مصر لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا لتصل إلى 450 ميجاوات وأكثر في المستقبل القريب.

شاكر قال وفقًا لما نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أمس الخميس إن خط ربط الكهرباء الذي يربط مصر وليبيا يوفر ما يصل إلى 450 ميجاوات، ويوجد خطة لزيادة هذه القدرة في المستقبل إلى 1000 ميجاوات، فيما تبلغ القدرة الحالية 200 ميجاوات.

وأشار الوزير إلى أنه يوجد ترابط قوي مع ليبيا والأردن والسودان، والربط مع العراق سيمر عبر الأردن؛ لعدم وجود خط مباشر للكهرباء بين مصر والعراق.

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