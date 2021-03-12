سوريا – أكد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي المشرفية، أنه تلقى ضمانات خلال زيارته دمشق، بتحقيق عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين من لبنان.

وأكد المشرفية عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون لإطلاعه على نتائج زيارته سوريا، أن “النقاشات التي أجراها مع المسؤولين السوريين خلال زيارته كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جدا”، لافتا إلى أن “جميع الوزراء الذين التقاهم أعربوا عن استعدادهم الكامل للعمل مع لبنان على تفعيل ملف عودة النازحين”.

وقال المشرفية إنه “شدد مع الجانب السوري على مقاربة هذا الملف من منطلق بعده الإنساني، باعتبار أن العودة الآمنة والكريمة للنازخين إلى بلدهم تعتبر الحل الوحيد المستدام، وأن لبنان يعتبره حقا مقدسا لهم وسيساعدهم بكل الوسائل المتاحة وعبر التنسيق مع الدولة السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي عموما”.

ولفت المشرفية إلى أنه “وضع الرئيس عون بصورة الضمانات التي تلقيتها بتحقيق عودة كريمة وآمنة حيث سلامة النازح السوري وكرامته ستكونان مضمونتين ومحفوظتين”.

وأكد المشرفية أن “الأجواء بدأت تتطور لتصبح أكثر إيجابية في البعدين الإقليمي والدولي بالنسبة لعودة النازحين”، وقال: “نحن كدولة لبنانية، نرغب في الاستفادة من كل الفرص التي تخفف عن كاهلنا عبء هذا النزوح الذي دخل عامه الحادي عشر مع كل ما يكلف الدولة اللبنانية من أعباء مادية واجتماعية، وانطلاقا من ذلك، نقوم بخطوات عملية سريعة بالتنسيق مع الوزراء المختصين في سوريا لتكون هذه العودة في أسرع وقت ممكن وتكون كذلك طوعية وآمنة وكريمة”.

المصدر: lbci +النشرة

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