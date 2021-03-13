ليبيا – قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية إنه يلتمس العذر لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ما اصابة من ارتباك ورهبة في القائه لكلمته الاولى الموجهة للشعب الليبي.

أبو سبيحة أبدى في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تأييده لما ذهب اليه المنفي باعطاء الاولوية للمصالحة الوطنية.

وأضاف”ولكن عبارة دون الافلات من العقاب لكل من سفك دماء بنات وابناء الليبين فهذه تحتاج الى تحديد مفاهيم كثير من المصطلحات. ومعيار تحديد انواع الجرائم. وماهو العمل الذي يعتبر مشروعًا والعمل غير المشروع الذي يعد جريمة ويعاقب عليه الفاعل.. وأي من القوانين الواجبة التنفيذ في مثل هذه الحالات”.

وتابع” الأخ الرئيس ما كنت في حاجة لهذه العبارة المطاطية في هذا الوقت بالذات وانت تتكلم عن المصالحة الوطنية..وهناك كثير من التحفظات على تركيزك على المجتمع الدولي وقرارت مجلس الامن.. فهم من اوصل ليبيا الى هذه المرحلة من التردي.. وللحديث بقية”.

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