روسيا – حقق أرسنال تولا فوزا ثمينا على ضيفه تسيسكا موسكو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أرسنال فلاديسلاف بانتيلييف من ركلة جزاء وألكسندر لوموفيتسكي في الدقيقتين 42 و45 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد ناير تيكنيزيان في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأنهى أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد اثنين من لاعبيه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وهما البيلاروسي فاليري غروميكو وألكسندر دوبنيا.

وبهذا الفوز، استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي افتقدها خلال المباريات العشر السابقة (8 خسارات وتعادلين)، وبالتحديد منذ 18 أكتوبر العام الماضي عندما تغلب على ضيفه أورال بهدف نظيف ضمن الجولة الـ11 من الدوري.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ14، فيما توقف رصيد تسيسكا عند 40 نقطة في المركز الثاني متخلفا بنقطتين عن المتصدر زينيت الذي يستضيف أخمات في وقت لاحق اليوم.

المصدر: rsport.ria.ru

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