ليبيا – عقد في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع المشترك بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية لمتابعة نتائج الاجتماع الذي تم في القاهرة بين ممثلي وزارة الخارجية المصرية ووفد وزارة العمل.

الاجتماع خلص وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للسفارة إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين فى العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ فى البلدين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

يذكر أن وفد ليبيا في هذا الاجتماع كان برئاسة العميد يوسف عبد الله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب وعضوية كل من مدير مكتب وزير العمل ومدير مكتب التعاون الدولي وسلمى عاشور العباس من الادارة القانونية ومدير ادارة التشغيل والمكف بملف التعاون بالسفارة.