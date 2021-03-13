البرازيل تعلن الاتفاق مع روسيا على توريد لقاح “سبوتنيك V”

البرازيل تعلن الاتفاق مع روسيا على توريد لقاح “سبوتنيك V”

البرازيل – أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن الاتفاق مع روسيا على تزويد البرازيل بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا، على أن تباشر البرازيل في إنتاجه على أراضيها بوقت لاحق.

وقالت الوزارة على “تويتر”: “وقعت وزارة الصحة عقدا في 12 مارس، لشراء لقاح “سبوتنيك V” بواسطة المختبر البرازيلي”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “من المتوقع أن يتم تسليم الجرعات في أبريل ويونيو المقبلين”.

من جهتها، أخطرت شركة الأدوية البرازيلية وزارة الصحة في البلاد بنيتها إنتاج اللقاح الروسي في البرازيل.

وسجلت البرازيل التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والهند بإصابات كورونا حوالي 11 مليونا و206 آلاف إصابة، و270 ألف وفاة، لتأتي في المرتبة الثانية من ناحية عدد الوفيات بالفيروس عالميا.

المصدر: “نوفوستي”

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