ليبيا – أكد رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الاخوان المسلمين أن إجماع مجلس النواب على الحكومة يرجع إلى شعور النواب بخشية فقد كل شيء في حالة فقدان الثقة من البرلمان، إضافة إلى أن الدبيبة أقنع النواب ببرنامجه خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين ومنح التسهيلات.

الراجحي أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية “مبدأ المحاصصة ليس مسؤولية الدبيبة، والإشكال يرجع إلى مخرجات الحوار السياسي التي تشترط نسب مئوية ساهمت في المحاصصة من بينها 30% للنساء، وتمثيل المكونات والشباب، وتمثيل الأقاليم الثلاثة بشكل عادل، حيث اضطر الدبيبة لتشكيل الحكومة بهذا الحجم واعتماده على المحاصصة وليس على الكفاءة”.

وقال الراجحي إن الدبيبة أعلن عن توفير الدعم المالي للانتخابات فقط لكن إذا لم يصدر مجلسا النواب والدولة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات ربما ستتأخر، خاصة إذا أطيح برئيس المفوضية العليا للانتخابات بحسب قوله

ورأى أن حجم العراقيل والتحديات كبيرة أمام حكومة الدبيبة، وقد لا تتمكن من تنفيذ إصلاحات حقيقية ملموسة متكاملة، بينما من المتوقع أن تنجح في تخفيف أزمة الكهرباء والسيولة والانتعاش الاقتصادي وتوفير لقاح كورونا للمواطنين.

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