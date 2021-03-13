سويسرا – توج الروسي ألكسندر بولشونوف بالميدالية الذهبية بعد فوزه بسباق 15 كم في المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة إنجادين السويسرية.

وأحرز بولشونوف المركز الأول في السباق لمسافة 15 كم، بزمن قدره 34 دقيقة و 7.1 ثانية.

بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى البطل النرويجي يوهانس كليبو متخلفا بفارق 18.4 ثانية، عن بطل السباق الروسي.

ونال الميدالية البرونزية النرويجي الآخر، بول غولبرغ، الذي كان متأخرا بمقدار 0.5 ثانية عن مواطنه.

وسبق للروسي بولشونوف خسارة سباق الماراثون للتزلج على الثلج (50 كم)، الأحد الماضي، أمام النرويجي كلايبو، إثر حادث تصادم مؤثر في الأمتار الأخيرة من السباق، أدى إلى كسر عصا البطل الروسي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، بينما وصل البطل النرويجي أولا إلى خط النهاية.

المصدر: sport-interfax.ru

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