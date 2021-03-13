فرنسا – تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي لبطولة مرسيليا الفرنسية للتنس، بعد تغلبه على الإيطالي يانيك سينير بمجموعتين دون مقابل في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة.

وحسم مدفيديف البالغ 25 عاما المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4 خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الأسترالي مارتين إيدين الفائز بدوره على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-4 و6-2.

يذكر أن مدفيديف صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب قد ضمن انتزاعه المركز الثاني من الإسباني رافائيل نادال عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين المقبل، وسيصبح أول لاعب من خارج الرباعي المكون من نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول حاليا) والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.

المصدر: news.sportbox.ru

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