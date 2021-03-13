فرنسا – أعيد انتخاب نويل لوغريت البالغ 79 عاما رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد فوز ساحق من الدور الأول على أقرب منافسيه فريدريك تيرييه.

وهذه المرة الثالثة، بعد 2012 و2017، يبقى فيها رجل الأعمال في منصبه، بعد حصوله على 73.02% من أصوات الجمعية العمومية مقابل 25.11% لغريمه التاريخي، المحامي والرئيس السابق لرابطة الدوري تيرييه، و1.87% لرجل الأعمال ومستشار الأندية ميشال مولان.

ويجسد لوغريت، المولود في عائلة فقيرة في غانغان والذي صنع لاحقا ثروته في المواد الغذائية، إدارة كرة القدم الفرنسية في العقد الأخير، وفي عهده أحرز منتخب “الديوك” كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في مونديال روسيا 2018 بإدارة المدرب ديدييه ديشان.

وترأس لوغريت، الشهير بنظاراته الكلاسيكية، رابطة الدوري في التسعينيات قبل الوصول إلى الاتحاد عام 2011.

وفي ولايته، حصد الاتحاد الفرنسي أرباحا مالية بفضل امتلاكه حقوق التسويق المرتبطة بمنتخب “الديوك”، ما سمح له بتوقيع عقد قياسي مع شركة نايكي للمستلزمات الرياضية.

المصدر: أ ف ب

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