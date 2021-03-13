إنجلترا – أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية، إنه من المخطط استقبال نحو 10 آلاف متفرج في الملاعب في آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم.

وحددت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تخفيضا من أربع مراحل على القيود المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19.

وفي إطار المرحلة الثالثة من “خريطة الطريق” التي وضعتها الحكومة البريطانية، ستتمكن الملاعب الكبيرة للغاية، في حال استيفاء كافة الشروط، بداية من 17 مايو المقبل من استقبال ما يصل إلى 10 آلاف متفرج أو 25 % من سعة الاستاد، أيهما أقل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماسترز قوله: “نأمل أن تشهد آخر جولتين من هذا الموسم حضور ما يصل إلى 10 آلاف متفرج في كافة المباريات.

وتابع: “يتعين علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية في خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة للوصول إلى المرحلة التي ستعود فيها الجماهير للملاعب، لذلك نأمل في أن تكون هذه نهاية رائعة للموسم”.

وقال ماسترز إن توقف موسم 2019-2020 وغياب الجماهير بسبب أزمة كوفيد-19 تسبب في تكلفة باهظة.

وأضاف ماسترز: “قرب نهاية هذا الموسم ستصل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه إسترليني (2.78 مليار دولار) منذ بداية الجائحة في إيرادات المباريات و البث التلفزيوني.

واستقبلت بعض الملاعب في إنجلترا عددا محدودا من الجماهير لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في 15 و23 مايو المقبل.

المصدر: “رويترز”

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