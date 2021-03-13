الأمارات العربية – أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميا إقالة مدربه الصربي فوك رازوفيتش اليوم السبت.

وقال الوحدة في البيان: “قررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم السيد فوك رازوفيتش اعتبارا من اليوم”.

وأضاف: “وتتقدم إدارة النادي بالشكر للسيد فوك على ما قدمه في المرحلة الماضية وتتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي”.

وجاءت إقالة المدرب الصربي الذي تم تعينه في سبتمبر الماضي بعقد يمتد لموسمين، بعد ساعات من خسارة الوحدة برباعية نظيفة أمام العين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية سيصل الهولندي هينك تين كات إلى أبوظبي منتصف الأسبوع الحالي لبدء مهمته في قيادة الفريق الأول للوحدة، وذلك بعد تعاقد النادي معه حتى نهاية الموسم الجاري، وقد يمتد العقد لنهاية الموسم المقبل.

ويعود تين كات لقيادة الوحدة في ولاية ثانية بعدما قاد الفريق لمدة 6 أشهر اعتبارا من يناير 2018 وحتى يونيو من نفس العام، وقدم مع الفريق أداء ونتائج إيجابية سواء على المستوى المحلي أو دوري أبطال آسيا.

ويحتل الوحدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 29 نقطة.

وفاز الوحدة 7 مرات وتعادل 8 مرات في حين خسر 5 مرات خلال 20 مباراة في دوري الخليج العربي الموسم الحالي.

المصدر: صحيفة “البيان” الإماراتية

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