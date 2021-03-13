الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع، حيث عوض تراجع الدولار وضعف أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة، وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام، فيما محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ، وقال إنه “سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو المقبل”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9%، إلى 25.85 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في شهر، فيما زاد البلاديوم 0.9%، ليصل إلى 2366.35 دولار.

وصعد معدن البلاتين 0.5% إلى 1200.41 دولار للأوقية وبمكسب أسبوعي 6.3%.

المصدر: “رويترز”

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