السعودية – وقعت السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين وتصديره خلال السنوات القادمة.

ووقع المذكرة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير.

وقال وزير الطاقة السعودي: “المملكة ستكون رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين ولديها جميع الإمكانات، ونمتلك مصادر لطاقة الهيدروجين وكل الفرص المتاحة”.

وأضاف: “لدينا وفرة في مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وكذلك لدينا المكونات لقيادة العالم في مجال إنتاجه”.

وتابع: “يشكل الهيدروجين مصدرا أساسيا للطاقة، وتكمن فيه فرص كبيرة وواعدة على صعيد الاستثمارات في العقود المقبلة”.

وتأتي الخطوة حسب الوزير السعودي، في إطار الجهود الاستراتيجية لمواجهة التغير المناخي عبر تقليل الانبعاثات، وكان ذلك السبب الرئيسي لتبني السعودية لاقتصاد الكربون الدائري.

وأعلنت شركة “نيوم” العام الماضي توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي “إير بروداكتس” و”أكوا باور” بقيمة 5 مليارات دولار لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية.

يذكر أن المشروع سيصبح جاهزا بحلول 2025 حيث سينتج نحو 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يوميا، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، ليسهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بما يعادل 3 ملايين طن سنويا.

المصدر: “واس”

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