ليبيا – أثنى عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت على دور الحكومة الليبية طيلة فترة عملها في مختلف المدن والمناطق في البلاد.

ثابت قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني قدم جهود كبيرة خلال فترة رئاسته للحكومة من خلال التشديد علي كل الوزارات في حكومته على ايصال كافة الخدمات للمواطنين الليبيين رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد لديها وسرعة معالجة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها.

وأكد على أن المشاريع التي أسهمت الحكومة في إنجازها بتوجيهات من رئيس الثني تعتبر مهمة وحلت الكثير من المشاكل للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن أمله أن تقوم الحكومة القادمة حكومة الوحدة الوطنية والتي نالت الثقة من مجلس النواب بحل كافة المشاكل التي يعاني منها المواطن وتقديم كافة الخدمات له في كل ركن من أركان الوطن.

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