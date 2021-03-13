فيينا – استقرت أسعار النفط قرب 70 دولارا لبرميل مزيج برنت، امس رغم توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بتأخر تعافي الطلب إلى النصف الثاني من 2021، تحت ضغط جائحة كورونا.

وبحلول الساعة (11:45 بتوقيت غرينتش)، سجلت عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/ أيار المقبل، زيادة طفيفة بمقدار أربعة سنتات أو بنسبة 0.06 بالمئة، لتتداول عند 69.67 دولارا للبرميل.

فيما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان المقبل، انخفاضا طفيفا بمقدار 6 سنتات أو بنسبة 0.09 بالمئة، إلى 65.96 دولارا للبرميل.

وسجلت أسعار الخام مكاسب على مدى الأسابيع السبعة الماضية، وبلغت ذروة عامين بتجاوزها 71 دولارا للبرميل في بداية تعاملات، الإثنين الماضي.

وتلقت الأسعار دعما من قرار “أوبك+”، في 4 مارس/ آذار الجاري، تثبيت مستوى الإنتاج حتى نهاية أبريل/ نيسان، وتمديد السعودية خفضا طوعيا بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية الفترة ذاتها، بدلا من مارس/ آذار الحالي.

وأمس الخميس، توقعت “أوبك” أن يتركز تعافي الطلب على الخام في النصف الثاني من 2021.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي سيرتفع بنسبة 6.5 بالمئة أو بمقدار 5.9 ملايين برميل يوميا خلال العام الحالي كاملا، إلى 96.3 مليون برميل يوميا، بزيادة هامشية عن تقديرات سابقة.

والخميس، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنعاش ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار، في آخر خطوة قبل أن تصبح الخطة قانونا نافذا، ما يمهد لتحسن الطلب على الخام.

وقال صندوق النقد الدولي أمس، إن الخطة الأمريكية “ستترك أثرا إيجابيا على النمو العالمي”.

وتوقع الصندوق “نموا بين 5 إلى 6 بالمئة سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة داخل الولايات المتحدة.. ذلك يعني مراجعة التوقعات إيجابا للاقتصاد الأمريكي، ورفع توقعات النمو العالمي”.

الأناضول

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