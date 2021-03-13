ليبيا – إدعى القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي منتهي الولاية عبد الهادي دراه رصدهم لـ 12 حافلة تحمل على متنها مرتزقة فاغنر والجنجويد وصلوا إلى قاعدة القرضابية بسرت.

دراه الموالي بشدة لتركيا أضاف في تصريح لوكالة” الأناضول” التركية : “المرتزقة عادوا إلى تمركزاتهم السابقة في معسكر الجالط أيضا، وينتشرون هناك” دون أن يشير إلى أوضاع المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى مناطقهم في مصراتة وطرابلس والوطية.

وأردف: “المرتزقة انسحبوا لمسافة نحو 4 أميال فقط ليعودوا اليوم بعد انتهاء جلسة منح الثقة للحكومة”، معتبرًا أن ما يحدث من إعادة تمركز المرتزقة هو إخلال باتفاق اللجنة العسكرية 5+5 حسب تعبيره.

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