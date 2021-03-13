ليبيا – أكد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد على أن إحالة تقارير ديوان المحاسبة للنائب العام والسلطة القضائية مطلب الجميع لتحقيق العدالة، فالفساد ظاهرة خبيثة استشرت في اغلب مؤسسات الدولة وما زاد ذلك هو الإفلات من العقاب بحسب قوله.

سعيد قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن محاربة الفساد يجب أن تتم وبسرعة وبكافة الطرق وفي مقدمتها الاجراءات القانونية ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين، وإيقافهم عن العمل وعدم تكليفهم بأي مناصب قيادية لحين إثبات براءتهم.

ونوّه إلى ضرورة أن لا يكتفي ديوان المحاسبة فقط بنشر تقريره عبر الإعلام، بل عليه أن يتوجه مباشرة للقضاء الليبي ولا ينتظر أمراً من أحد، مضيفاً:” إن تعذَّر تحقيق العدالة داخل ليبيا لأي سبباً كان، فلا مجال إلا التوجه لطلب المساعدة الدولية لملاحقة المتورطين، خاصة وأن هؤلاء الفاسدين لن يتركوا أموالهم في ليبيا، وسوف يقومون بتهريبها للخارج كما فعل من قبلهم”.

كما أضاف:” كل من ذُكر اسمه بتقرير ديوان المحاسبة أنصحه، بأن يتوجه للقضاء لإثبات براءته، فلن تَنفَع بضع كلمات على تويتر والفيسبوك ونقول لمن يحتمي بقبيلته وحاشيته للتهرّب من عدالة الأرض، عليك أن تبحث من اليوم عمن سوف يُدافع عنك يوم العدالة الإلهية، يَوْم لا يَنفَع فيه مال ولا بَنُون”.

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