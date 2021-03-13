ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن عملية منح الثقة لحكومة الدبيبة لاقت ترحيبًا من أبناء الشعب الليبي، رغم ما اعترضها من عيوب ومحاصصة جهوية وابتزاز من بعض النواب لمشاركتهم في تسمية وزراء في الحكومة.
وأكد على أن الحكومة ستعمل بعيدًا عن ابتزاز بعض النواب، خاصة بعد الدعم الشعبي الذي ستحصل عليه، إضافة إلى الدعم الدولي المهم في هذه المرحلة.
كما رأى أن يكون إجراء الانتخابات المقبلة على أساس 60% قوائم، و40% فردي، بعد تهيئة الأرضية المناسبة لها، متوقعا أن تجرى منتصف العام المقبل.