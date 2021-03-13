ليبيا – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن بلاده تقف إلى جانب كل الملتزمين بإجراء الانتخابات في ليبيا؛ لأن الليبيين يستحقون انتخاب قادتهم من خلال عملية ديمقراطية، وإعادة إرساء سيادتهم بعيدًا عن تدخل وعنف الدول الأجنبية.

سوليفان بيّن أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز المُساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون.

وأضاف”الآن منطق التصعيد العسكري الفارغ فشل، والوقت جاء للدول التي أرسلت المُرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين؛ لبدء انسحابهم والانتقال السياسي السلمي”.

وبيٌن أن هناك فرصة لليبيين لإلقاء أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلميًا، والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام؛ ليكتبوا لأنفسهم فصلاً أكثر استقرارًا وازدهارًا في تاريخهم. بحسب قوله

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