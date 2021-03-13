إفريقيا – أعربت موسكو عن خيبة أملها، لأن قرار مجلس الأمن الدولي حول قوات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، لم يتطرق في نصه إلى المبادئ التوجيهية الأممية، لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشارت البعثة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة، إلى أن الوفد الروسي امتنع لهذا السبب، عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول قوات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى”.

وأضافت البعثة، في بيانها: “نود التأكيد، على أننا ندعم دائما نشاط الخوذات الزرقاء، التي تلعب دورا مهما في ضمان أمن هذه الدولة، وخاصة خلال الفترة الانتخابية الحالية هناك، على خلفية محاولات عدد من الجماعات المسلحة غير الشرعية تعطيل هذه الانتخابات”.

وتابع البيان: “وخلال ذلك، تشعر موسكو بخيبة أمل، لأن نص المشروع القرار، لم يتضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 46/182. ويجب القول، إن ضمان ظروف نقل وتسليم المساعدة الإنسانية، يعتبر جزءا هاما من تفويض قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى”.

في وقت سابق، صوت مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مع زيادة قوامها بمقدار 2750 عسكريا و 940 من رجال الشرطة.

المصدر: تاس

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