واشنطن تعلن طرح خطة جديدة لوقف القتال في اليمن على الحوثيين

واشنطن تعلن طرح خطة جديدة لوقف القتال في اليمن على الحوثيين

اليمن – أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، عن طرح خطة جديدة على جماعة “أنصار الله” الحوثية لوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الذي عاد مؤخرا من جولة إقليمية، في كلمة ألقاها امس في مؤسسة “المجلس الأطلسي” البحثية: “لدينا الآن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تضم عناصر ستتيح التعامل فورا مع الوضع الإنساني القاسي في اليمن، وتم طرح هذه الخطة على قيادة الحوثيين منذ أيام”.

ولفت إلى أن قيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود واشنطن الرامية لإنهاء النزاع.

واكد المبعوث أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تحثان الحوثيين على التجاوب مع الخطة الجديدة وتنتظران منهم “مؤشر استجابة” لها، محذرا من أن عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار سيدفع البلاد إلى صراع واضطراب أشد.

وأعرب ليندركينغ عن استعداده للعودة إلى المنطقة فورا، عندما ستبدي “أنصار الله” استعدادها للحوار.

في الوقت نفسه، وجه المبعوث الأمريكي انتقادات إلى الحوثيين، مبديا أسفه إزاء إعطاء الجماعة الأولوية لزحفها العسكري للسيطرة على محافظة مأرب وسط اليمن.

وأعلن ليندركينغ أن الولايات المتحدة ستستأنف تمويل المساعدات الإنسانية المخصصة إلى الشمال اليمني الخاضع لسيطرة “أنصار الله”، مضيفا أن واشنطن ستعمل مع السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أجل إيجاد سبيل لتقديم الوقود إلى اليمنيين الأشد حاجة إليه.

وشدد الدبلوماسي على الأهمية القصوى لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن والاحتفاظ بقدرة بنكه المركزي على السداد.

وسبق أن أفادت وكالة “رويترز” بأن ليندركينغ عقد أواخر فبراير الماضي اجتماعا سريا في العاصمة العمانية مسقط مع كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام

المصدر: رويترز

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