ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المبروك أبو عميد ضرورة المحافظة على وحدة ليبيا وسيادة شعبها.

أبو عميد شدد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية على رفض القبائل المطلق لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأهمية الدفع باتجاه المصالحة الوطنية التي تقوم على حسن النوايا بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين.

وأشار إلى أهمية تنفيذ قرارات المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية الذي تأسس عام 2014 بمدينة العزيزية، والذي شدد على أهمية المصالحة الوطنية وتفكيك الميليشيات، ودعم القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية.

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