البدري يستقر على مهاجم جديد في قائمة منتخب مصر

البدري يستقر على مهاجم جديد في قائمة منتخب مصر

مصر – استقر حسام البدري مدرب منتخب مصر على ضم حسام حسن مهاجم سموحة إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة جزر القمر وكينيا بالجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفني الانتظار لحين انتهاء أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتها بالبطولات الإفريقية، قبل إعلان أسماء اللاعبين المختارين.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بكرة القدم موعد إعلان قائمة المنتخب النهائية، يوم 19 مارس الجاري تمهيدا للدخول في معسكر تدريبي قبل السفر يوم 23 من الشهر ذاته إلى كينيا لخوض مباراة كينيا ثم جزر القمر، المقرر إقامتهما على مدار يومي 25 و 29 من الشهر الجاري.

ويري حسام البدري أن حسام حسن مهاجم سموحة يسير بخطى ثابتة مع فريقه ونجح فى الظهور بشكل ملفت على مدار الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز ويستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.

وكان الجهار الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفى محمد (غالطة سراي التركي).

المصدر: موقع “صدى البلد”

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