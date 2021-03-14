مصر – أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي ضمن نقود الاحتياطي بنهاية أكتوبر الماضي إلى 755.41 مليار جنيه.

وبلغ الصافي هذا المجموع بعد أن كان 702.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي السابق، ومقارنة بـ744.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة بلغ 783.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 708.4 مليار جنيه في سبتمبر 2020، ومقارنة بـ763.5 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وأوضح أن الأوراق المالية شهدت ارتفاعا إلى مجموع 700.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 700.74 مليار جنيه في سبتمبر من العام نفسه، ومقارنة بـ701.21 مليار جنيه في أغسطس 2020.

وكشف التقرير أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت إلى 141.721 مليار جنيه مقابل 70.2 مليار جنيه في سبتمبر 2020، ومقارنة بـ131.65 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares