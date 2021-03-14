فرنسا – تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى المباراة النهائية لبطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد تغلبه امس على الأسترالي ماتيو إيبدين في الدور نصف النهائي.

وانسحب اللاعب الأسترالي من المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مدفيديف بثلاثة أشواط نظيفة في المجموعة الثانية، عقب فوز النجم الروسي بالمجموعة الأولى 6-4.

وسيواجه مدفيديف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الفرنسي بيير هوغ هربرت الفائز بدوره على مواطنه أوغو هومبيرت في مباراة نصف النهائي الثانية بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2.

يذكر أن مدفيديف صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب قد ضمن انتزاعه المركز الثاني من الإسباني رافائيل نادال عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين المقبل، وسيصبح أول لاعب من خارج الرباعي المكون من نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول حاليا) والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.

المصدر: news.sportbox.ru

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