فلسطين – أفاد موقع “معا” الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية صادقت، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.

وقالت “معا” نقلا عن مصادر محلية، إن “سلطات الاحتلال صادقت على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ محاذية لمستوطنة ” بيتار عيليتA، حوض 3 وحوض 4، في منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضي بلدة نحالين غربا، وحوض 3 في منطقة واد أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غربا.

وذكر الموقع نقلا عن المصادر أن “هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية”.

المصدر: “معا”

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