ليبيا – قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية بالقاهرة والمتخصص في الشأن الليبي هاني سليمان أنه وفقًا للوضع الحالي في ليبيا فلن تكون هناك مساحة لتأثير المرتزقة والميليشيات في الفترة الحالية، لوجود خطوات إيجابية في الملف الليبي حتى هذه اللحظة؛ لكن الشهور القليلة المقبلة ستكون محل اختبار كبير.

سليمان وفي تصريحات خاصة لموقع “الرؤية” أمس السبت أضاف: “سيظل المرتزقة كضمانة وإجراء احترازي، لأنه خلال الفترة السابقة كانت هناك حالة من عدم الثقة الكبيرة بين الأطراف المختلفة، وبالتالي من الصعب الحديث عن خروج المرتزقة والميليشيات بشكل مباشر وفوري، لأن بعض الأطراف تريد تأمين وحماية مصالحها، والتأكد من مسار العملية السياسية”.

وتابع : “الشهور القليلة المقبلة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر المقبل، ستكون فترة مفصلية في أمر الميليشيات، وربما تخرج تدريجيًا وتباعًا وفق الخطوات المتقدمة في العملية السياسية”

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