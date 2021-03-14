ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن هناك ترتيبات وخطط تضعها الآن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لإجلاء المرتزقة والميليشيات الإرهابية عن الأراضي الليبية، أما الميليشيات الليبية فسيتم تفكيك سلاحها، وفق برنامج تعده الدولة الليبية حاليًا.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “الرؤية” أمس السبت أضاف: “بالنسبة للميليشيات الليبية، ولأنهم ليبيون، ستتاح لهم الفرصة للانخراط في الجيش والقوات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، بشكل فردي، وفق نظم الدولة التي ستوضع، على ألا يكون لديهم أي جرم أو قضية أو مشكلة تمنعهم من الانضمام لتلك الجهات”.

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