روسيا – أكد زعيم الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، إنه يجب فرض ضريبة مرتفعة على “الأثرياء المشكوك فيهم”.

وأضاف الزعيم الشيوعي، أنه يطرح هذه الفكرة، ردا على اقتراح وزارة العمل الروسية المتعلق بتقليص المعونات المالية الحكومية للأطفال فقط للأسر “الفقيرة بشكل مريب” – أي التي يعتبر دخلها المالي الرسمي منخفضا، ولكنها تملك بالفعل أصولا كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الزعيم الشيوعي إلى التصديق على المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحدد متطلبات تطابق الدخل والإنفاق “للطبقة البيروقراطية”.

في وقت سابق، اقترح خبراء من المدرسة العليا للاقتصاد، في تعليقهم على مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2021-2023، زيادة الضرائب على الدخل الشخصي غير المستثمر المرتفع للروس الأثرياء والأموال الحرة للشركات. ووفقا لهم يجب أن تكون ضريبة الدخل الشخصي للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 12 – 24 مليون روبل سنويا، ، 20-24 بالمائة.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares