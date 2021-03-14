موسكو – أعرب السفير البحريني في موسكو أحمد الساعاتي عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في مجال الطب وصناعة العقارات الطبية، والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية وأولها “سبوتنيك V”.

وقال الساعاتي اليوم الأحد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “البحرين مهتمة جدا بالتعاون مع روسيا في مجال صناعة اللقاحات، وهناك تفاهم مبدئي وعروض من قبل البحرين الى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الممول لمشروع اللقاح سبوتنيك-V”.

وأضاف السفير: “نريد أن نقيم معملا صغيرا لكل أنواع اللقاحات وليس تلك المضادة لفيروس كورونا فقط. أولا نبدأ باللقاحات ضد كوفيد التي سيكون “سبوتنيك-V” نواة فيها، فيما بعد سنضيف جميع أنواع اللقاحات لإنتاجها، للوقاية من الإنفلوينزا وغيرها من الأمراض المعدية”.

وتابع الساعاتي: “وأنا سأتواصل مع الجهات المعنية والمختبرات الروسية في هذا المجال، لأن منطقة الخليج منطقة مفتوحة للتجارة والسياحة والسفر وهناك حاجة دائمة لجميع أنواع اللقاحات على مدار السنة”.

وتابع الساعاتي موضحا: “بدلا من أن نقوم بالاستيراد، نستطيع إنشاء مصنع روسي في البحرين، طبعا نتشارك بالإنتاج والاستثمار، الأرض موجودة والتمويل موجود والإرادة موجودة، لكن نريد العلم الروسي والخبرة الروسية في هذا المجال، إذا تم هذا الشيء سيكون مركزا أو محطة مهمة للأدوية الروسية، التي قال إنها “للأسف غير متوفرة في الأسواق الخليجية والعربية”.

وذكر السفير أن البحرين حصلت على الدفعة الأولى من “سبوتنيك V” قبل حوالي شهر، “وكان هناك إقبال كبير جدا جدا في البحرين على اللقاح الروسي رغم وجود خيارات أخرى متاحة كالصيني والأمريكي والإنجليزي، وذلك بسبب فعاليته العالية”.

وقال: “انتهت الدفعة بأسرع ما يمكن…وعدنا وطلبنا دفعة ثانية، وصلت قبل يومين حوالي 20 ألف عبوة من روسيا، وقد أرسلنا طائرة خاصة وجلبتها، والآن يوجد طلب على دفعة ثالثة وهي قيد التحضير”.

يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت 10 فبراير، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: “سبوتنيك”

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