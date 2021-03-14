ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سالم قنيدي أن السبب الحقيقي وراء تغير مكان انعقاد جلسة أداء الحكومة لليمين الدستوري هي رغبة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من الأساس في عقدها في طبرق؛ لأنه يتصرف كما يحلو له في منطقته، بحسب قوله.

قنيدي لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح استغل المكان ليفعل ما يشاء، بعد تدميره للبرلمان وتعليق الجلسات لمدة عامين.

ونوّه إلى أن عقيلة صالح ومنذ 3 سنوات وهو يختزل البرلمان؛ لأنه موجود في منطقته. مضيفًا: “عقيلة الآن هو البرلمان، وذهبنا للمغرب عسانا نُغير من وضعه وكذلك لغدامس لكن لا حول لنا. في غدامس كان لدينا 127 نائبًا ولم نستطع أن نأخذ قرارًا بتغيير الرئاسي ولا تعديل اللائحة، هناك مجموعة موجودة في فلكه، وكلما تحركنا يقول: يجب أن تكون الرئاسة متواجدة”.

كما زعم أن عقيلة صالح هو المأساة التي يعيشها الوطن وحضر إلى مدينة سرت بضغط وأوامر من المجتمع الدولي، مبينًا أن اجتماع طبرق يركز على بند واحد وهو أداء القسم القانوني.

واستبعد حدوث انقسامات في المجلس في المستقبل وبعد أداء اليمين الدستوري للحكومة؛ لأن هناك تنازلات من الطرفين، مضيفًا: “بعض المجموعات في سرت قالوا لعقيلة أنه وبعد جلسة سرت سنجتمع في طرابلس وقال تمام؛ لكن احتمال أن يعقد اجتماعًا في طرابلس، ولو فعلها لانتهى كل شيء وتتنازل جماعة طرابلس. المجموعة التي معه ليسوا برلمان بل عبارة عن كتلة فقط”، بحسب قوله.

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