ألمانيا – عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني بفوزه على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ “البوندسليغا”.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (د.22) وسيرج غنابري (د.35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (د.67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ “البوندسليغا” مشاركة مع كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا.

يذكر أن الرقم القياسي المطلق بحوزة مدافع بايرن ميونخ السابق غيرد مولر برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.

وهدف ليفاندوفسكي يحمل الرقم 32 في الدوري هذا الموسم، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفا موسم 1971-1972.

وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء.

والفوز اليوم، هو الثالث على التوالي لبايرن ميونخ والـ18 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت غدا الأحد في ختام الجولة الـ25.

المصدر: أ ف ب

Share and Enjoy ! 0 Shares