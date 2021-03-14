العراق – أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم، قدم طلب استقالة من منصبه على خلفية تصاعد الاحتجاجات في المحافظة.

وقال المصدر، إن “اللواء عودة أرسل بطلبه إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وافق بدوره على الطلب”.

وأضاف: “لم يتم تعيين أي بديل عنه حتى اللحظة، لكن في الساعات المقبلة سيعلن عن تعيين قائد جديد لشرطة المحافظة”.

ومنذ أكتوبر 2019 لم تتوقف الاحتجاجات في محافظة ذي قار التي اعتبرت “عاصمة الاحتجاجات” في العراق، وفي الأيام الأخيرة تصاعدت بشكل كبير وسقط خلالها جرحى وقتلى.

المصدر: RT

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