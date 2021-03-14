الولايات المتحدة – رصدت كاميرا سيارة “أوبر” اعتداء ثلاث فتيات على سائق السيارة سوبهاكار خادكا، إثر مشادة احتدمت بين الجانبين بعد أن رفضت إحداهن ارتداء الكمامة.

وأفادت شبكة سي أن أن الأمريكية بأن المقطع يظهر السائق البالغ 32 عاما، في خلاف مع ثلاث زبونات رفضن ارتداء الكمامات كما هو مفروض في خدمة النقل “أوبر” وتطور الخلاف إلى مضايقة السائق من قبلهن.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنها تعرفت على امرأتين من النساء الثلاث وهما أرنا كيمياي وماليزيا كينغ البالغتان 24 عاما.

ويظهر الفيديو نزع كيمياي كمامتها كما نزعت كمامة السائق أيضا وبدأت في السعال في وجهه، كما حاولت انتزاع هاتفه.

وأشارت الشبكة إلى أن كينغ نزعت كمامتها أيضا وادعت إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن إدارة شرطة سان فرانسيسكو أنه تم اعتقال كينغ بتهمة الاعتداء بمادة كيماوية حارقة والضرب والتآمر وانتهاك قانون الصحة والسلامة.

وقالت شركة “أوبر” إنها قررت منع النساء الثلاث من خدمتها فيما أعلنت دعمها للسائق.

يذكر أنه في مايو الماضي، فرضت “أوبر” على السائقين التقاط صور سيلفي في التطبيق للتحقق من أنهم يرتدون الكمامة، كما يتعين على الركاب ارتداء الكمامة تبعا لإجراءات السلامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: “سي إن إن”

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