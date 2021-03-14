بغداد – أعرب وزير الموارد المائية السوري تمام رعد عن تطلعه إلى أن تكون مشاركة الوفد السوري بأعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، خطوة على طريق تعزيز التعاون بين العراق وسوريا.

وقال رعد إن الجانبين سيبحثان ملف مياه نهري دجلة والفرات، خاصة وأن الهموم واحدة، نظرا لتماثل الظروف سواء بالنسبة للزراعة أو للمناخ، معربا عن أمله بالتوصل إلى نتائج إيجابية وجيدة للبلدين.

وبحث المؤتمر في يومه الأول محاور عدة تضمنت التخطيط الاستراتيجي والإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن المائي والغذائي على المستوى الداخلي والخارجي وتحديات التأثير المناخي والتعاون الإقليمي والدولي للحد من نقص المياه، وتأثير الأعمال الإرهابية في منظومة المياه وسبل تجنب مخاطرها والحد من تأثير الكوارث الطبيعية.

المصدر: العالم

Share and Enjoy ! 0 Shares