ليبيا – وجه الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية رسالة إلى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض، قال فيها: إن تحديد أي بقعة في ليبيا لأداء الحكومة اليمين القانونية لا يمكن أن يعرقل وحدة الوطن، إلا إذا كان ممثلوه في مجلس النواب على شاكلته الذين ليس لهم عمل إلا البحث عن أي مخالفة إجرائية لعرقلة إعادة بناء مؤسسات الدولة.

أبو سبيحة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولو عندك أدنى إحساس بمعاناة المواطن وتكن له التقدير والاحترام فلن تعترض على مثل هذا الإجراء، ولو تم في الفيوت أو مغوة أو مدروسة؛ لأن الشعب الليبي لم يجمع على شيء قدر جمعه على شرب سمومك {النسيم}. فلله دره من شعب بسيط طيب وإلا لقاطع منتجاتك على سوء أفعالك ولو فيها شفاؤه من وباء كورونا الذي انعدم دواؤه بسبب افتعالكم للأزمات وانقسامات مؤسسات الدولة”.

وعلق على قرار عبد الحميد الدبيبة بشأن تقييد حسابات الشركات الاستثمارية الخارجية وحل لجنة الكورونا قائلًا: “أتساءل: هل هذه جرأة وقوة في شخصيته والا معتمد على دعم دولي أو دعم محلي من أحد المليشيات المتنفذة؟ فكيف له أن يفعل هذا دون أداء اليمين القانونية وإجراء عملية التسليم والاستلام بينه وبين المجلس الرئاسي المنتهية ولايته والذي اتضح أنه أوهن من بيت العنكبوت؟”.

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