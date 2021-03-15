أول تعليق لبيليه على إعلان رونالدو تفوقه عليه

أول تعليق لبيليه على إعلان رونالدو تفوقه عليه

البرازيل – تفاعل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، مع إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاوزه رقمه القياسي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه كالياري، أمس الأحد، ليرفع “الدون” رصيده إلى 770 هدفا في مسيرته، ليصبح الهداف الأول في تاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية.

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، بعد مباراة كالياري، رسالة عاطفية أبدى فيها إعجابه الدائم واحترامه لبيليه، وأكد في ذات الرسالة تجاوزه الرقم التاريخي للأسطورة البرازيلي، موضحا أنه أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وبعد تدوينة رونالدو، كتب بيليه على حسابه في موقع “تويتر”: “كريستيانو، يا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا وهذا ليس سرا على أحد. تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية”.

وتابع قائلا: “ندمي الوحيد هو عدم قدرتي على معانقتك اليوم. ولكنني أترك لك هذه الصورة في يوم تكريمك (صورة للأسطورتين وهما يتصافحان)، بحب شديد، وكرمز على صداقتنا منذ سنوات طويلة”.

المصدر: championat.com

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