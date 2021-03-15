ليبيا – ربط تقرير استقصائي أعدته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بشكل غير مباشر بين تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أحد هؤلاء المرتزقة قصته التي بدأت باسم مستعار يدعى أحمد، الذي انضم عندما كان مراهقًا في عمر الـ16 في العام 2011 إلى جماعة مسلحة تدعى “جيش سوريا الحرة”، ومنها انتقل إلى أحد الألوية المدعومة من تركيا وتم إرساله لاحقًا إلى ليبيا.

وبحسب التقرير، أكد أحمد أنه لم يعرف مع من يقاتل في ليبيا وإن كان ظاهر ذلك مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضد القوات المسلحة، مبينًا أنه لا يفهم ما هو سبب قتاله لشخص آخر في ليبيا يحمل معتقدات وميول سياسية تختلف عن ما يملكه مؤيدو رئاسي الوفاق.

ونقل التقرير عن أحمد قوله: إن السبب الوحيد الذي دفعه للقبول بالذهاب إلى ليبيا بالإضافة الجانب المالي هو لتسهيل عبوره في قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا، مبينًا أن المجلس النرويجي للاجئين يرى أن سوء الأحوال في سوريا قد يقود لمزيد من هذه التجارب الصعبة للسوريين.

ترجمة المرصد – خاص

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