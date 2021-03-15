ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي إن أصابع الاتهام تتجه نحو تركيا حول الأسلحة المضبوطة مع “خلية أوباري” ووصولها إلى الإرهابيين جنوب ليبيا، متسائلًا: “حول مدى تورط تركيا في دعم أنشطة التنظيمات الإرهابية؟”

الزبيدي وفي تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين، أكد أن الكثير ممن جلبتهم تركيا كمرتزقة إلى ليبيا، هم عناصر سابقون في تنظيم داعش، كانوا يقاتلون في سوريا والعراق، وقد تسرب الكثير منهم للجنوب.

وأوضح أن هناك إرهابيين ينشطون في العاصمة طرابلس، ولهم علاقات مع المليشيات، وهم المسؤولون عن تزويد الخلايا في الجنوب بالسلاح من مصادر شتى، مؤكدًا وجود ارتباط بين هؤلاء وآخرين موجودين في دولة النيجر، ما يشكل تهديدًا لأمن المنطقة بأسرها.

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