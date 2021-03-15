ليبيا – اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بسرقة جيوب المواطنين ببيع الدولار بأربعة أضعاف سعره.

الصغير وفي تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد قال: “السراج والكبير يتبجحون بأن لديهم فائض ميزانية، هو إفقار للشعب وتضخيم لأرصدتهم في الخارج، الكبير يمتلك عقارات في تركيا أكثر مما يملك أردوغان، والسراج لديه أرصدة في لندن والبحرين أكثر من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ومحافظ بنك البحرين”.

وأضاف: “هل أحال شكشك المخالفين للنائب العام بما فيهم السراج وباشاآغا؟ فالنائب العام لا يتحرك من تلقاء نفسه في هذه المخالفات والجرائم، أم أن الإحالة على النائب العام محصورة فقط للمسؤولين من فزان وبني وليد؟”.

وتابع: “خالد شكشك يوظف التقارير سياسيًا، مثلًا عام 2014، كشف تقرير قبيل انعقاد جلسة للمؤتمر الوطني لاعتماد مخرجات لجنة فبراير وإقالة زيدان، الآن يعيد ذات الحكاية”.

الصغير اختتم بالقول: “أعتقد أن أعضاء ديوان المحاسبة ليسوا سعداء ولن تثمر جهودهم شيئًا مع هذا التوظيف المتعمد من شكشك للديوان”.

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