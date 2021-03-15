ليبيا – قال محمد العباني إن وزراء حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة سيؤدون اليمين الدستورية اليوم في جلسة احتفالية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

العباني أشار في تصريح خاص لوكالة “أوج” إلى أن مجلس النواب سيجتمع في جلسة احتفالية للاستماع إلى رئيس الوزراء وحكومته وهم يؤدون القسم القانوني وفقًا للقانون، مستبعدًا تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري بذات الجلسة.

وأضاف: “بأداء القسم أمام البرلمان فإن حكومة الوحدة الوطنية تكون استكملت صفتها الشرعية والقانونية، وفقًا للمادة 17 للإعلان الدستوري الصادر في الثالث أغسطس 2011م، وكذلك التعديل الثامن للإعلان الدستوري، الذي قام به مجلس النواب، ويهدف إلى تفويض سلطة رئيس الدولة للبرلمان”.

وأوضح أنه في ضوء عدم الاستفتاء على رئيس للدولة؛ فإنه وفقًا للقرار 5 لسنة 2014 م، الصادر من البرلمان، فإن الأخير هو الذي يعتبر رئيسًا للدولة حتى هذه اللحظة.

وعن أداء اليمين الدستوري للمجلس الرئاسي، لفت العباني إلى أنه من المفترض أن يؤدي رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل أمام مجلس النواب وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.

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