الهوني قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد: “سيقوم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتسليم مسؤولياته ومهامه للمجلس الرئاسي الجديد، الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بحكم أن السراج يتولى منصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وذلك في مراسم تقام يوم الثلاثاء المقبل”.

وشدد الهوني على أن تلك الخطوة تأتي تحقيقًا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.