ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيراد العام من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير للعام 2021 قد سجلت مستوى 1,235,710,353.98 دولارًا أمريكيًا، تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس، تماشيًا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها والتي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة مؤخرًا.

رئيس مجلس الادارة مصطفى صنع الله علق بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة قائلًا: “يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، أن أتقدّم بالتهنئة إلى الشعب الليبي الكريم بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، وأسأل الله أن تكون بداية لمرحلة جديدة تحقق آمال وتطلعات الامة الليبية”.

وأضاف: “لقد تشرّفت بلقاء رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد محمد الدبيّبة بمقرّها في العاصمة طرابلس، وقد كان حديثه واضحًا وصريحًا في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني”.

وفي سياق متصل قال صنع الله: “تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع وزارة النفط والغاز وتوسيع إمكانات الموارد النفطية الليبية. الدور السيادي المتمثل في ترؤس وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون وفد دولة ليبيا لدى منظمة اوبك في الاجتماعات الوزارية وفي المحافل الدولية الأخرى أمر مهم وحيوي، يجب أن تكون دولة ليبيا في مصاف الدول الرائدة في الصناعة النفطية”.

وأعطى رئيس الحكومة تعليمات لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعدادًا لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط: إن الاجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 م قد بلغ 7,767,439,801.73 دولارًا أمريكيًا، متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة، ولا تشتمل الاتاوات والضرائب.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنقط أنها ستستمر في الإعلان عن كل درهم من العائدات المالية، وذلك تماشيًا مع مبدأ الإفصاح والشفافية الذي انتهجته منذ يناير 2018.

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