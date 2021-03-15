ليبيا – كشف المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق تفاصيل جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

بليحق قال في تصريح للمركز الإعلامي للبرلمان: أنه ستشهد جلسة اليوم حضورًا دوليًا موسعًا، ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، مثل السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري.

وأكد بليحق على أن السفراء سيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، كما ستشهد الجلسة حضور سفراء آخرين عبر تقنية الزوم، بالإضافة الى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

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