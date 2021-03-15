ليبيا – نفى المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة محمد حمودة أن يكون بعض وزراء الحكومة طلبوا عدم أداء اليمين في بنغازي.

حمودة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين اعتبر أن المشكلة تتعلق بالأوضاع والترتيبات وليس برغبة الأشخاص من عدمها، قائلًا: “إنه لا توجد مواعيد محددة أو مجدولة للقاء محتمل بين دبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني”.

وأوضح حمودة أنه سيتم القيام بمراسم التسليم والتسلم قريبًا مع حكومة الوفاق في طرابلس، لافتًا إلى أنه مجرد إجراء شكلي؛ حيث تنص المادة السابعة في اتفاق جنيف الذي أسفر عن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على أن تؤول المهام كافة إلى الحكومة الجديدة فور نيلها الثقة بشكل تلقائي.

وأضاف: إن حكومة فائز السراج غيّرت موقفها وبدأت في التعاون مع الحكومة الجديدة بذلك الخصوص، مضيفًا: “لا توجد أي عرقلة تذكر، بخلاف ما ورد قبل نيلنا الثقة”، في إشارة إلى اتهام عبد الحميد الدبيبة للسراج بعرقلة حكومته قبل حصولها على ثقة مجلس النواب في مدينة سرت.

وبسؤاله عن مدى صحة وجود ملف جنائي ينتظر السراج من قِبل حكومة الوحدة أو ما يسمى بالنائب العام، فقال حمودة: “لا أستطيع التأكيد بعد، فنحن تسلمنا منذ أول من أمس فقط”.

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