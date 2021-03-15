ليبيا – أطلق نشطاء مؤسسات المجتمع المدني ومهتمون بالشأن العام في مدينة سبها “حملة فزان” لمجابهة وباء كورونا المستجد، خلال اجتماع ضمهم جميعًا في المدينة.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” وتابعته صحيفة المرصد، اتفق المجتمعون على توحيد مراكز العزل وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات لها، مثل إسطوانات الأوكسجين والأسرة والمولدات، وكل مايلزم من نواقص لتشغيلها ودعمها لسد العجز فيها.

وتوافق المجتمعون أيضًا على إغلاق قسم الفلترة لحالات كورونا في مركز سبها الطبي على وجه السرعة، لتفادي الانتشار السريع وضمان عدم تحوله إلى بؤرة للوباء، وتشكيل لجنة لدعم مراكز العزل تضم متطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين للإشراف على توفير الدعم المادي واللوجستي لها من عدة جهات.

واشتملت التوافقات على التنسيق والإعلان عن حملة شاملة لكافة مناطق فزان للتوعية والرفع من مستوي الثقافة الصحية والنفسية لمجابهة جائحة كورونا، مع التأكيد على أهمية تعقيم المراكز التي تم إغلاقها بسبب انتشار الوباء بها، مثل المختبر الطبي ومركز العقم والإشراف على إعادة فتحها وفق إجراءات احترازية سليمة.

ودعا النشطاء والمهتمون إلى مخاطبة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنشر التوعية وفتح أصوات التكبير لبث روح الطمأنينة في النفوس، والتواصل مع كل الجهات المختصة وعلى رأسها المجلس البلدي سبها ولجنة مكافحة الجائحة، لتحميلها المسؤولية، وتنفيذ هذه المناشدة والاستغاثة في غضون 3 أيام.

واختتم المجتمعون لقاءذهم بالاتفاق على تكوين لجنة مشتركة مع أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام لرفع قضية بخصوص المستحقات التي صرفت لمجابهة جائحة كورونا، والتي لم تسد عجز المركز الذي استغاث من نقص الاحتياجات.

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