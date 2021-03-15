عُمان – أعلنت سلطنة عُمان عن بدء جباية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات اعتبارا من أبريل المقبل، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء.

ونشرت وزارة الإعلام العمانية تغريدة على “تويتر” أعلنت فيها أنه تقرر اعتبارا من الـ16 من أبريل بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في البلاد.

وستطبق هذه “الضريبة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها” على ما جاء في التغريدة.

وأضافت الوزارة أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات “وبعض النشاطات المالية” لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018، وتبعتهما البحرين في يناير.

المصدر: أ ف ب

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