ليبيا – عبر رئيس قسم التوزيع بجهاز الإمداد الطبي ببنغازي الدكتور توفيق عقوب عن قلقه بسبب تأخر وصول التطعيمات الرئوية ونقصها، والذي يعد أمرًا خطيرًا، حيث ينتظر عشرات الآلاف من المواطنين وصولها لتطعيم أطفالهم وتجنيبهم الأمراض.
عقوب وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” كشف عن سبب تأخر توزيع التطعيمات قائلًا: “إن التطعيمات وصلت في وقت سابق إلى الجهاز ولكن للأسف تالفة؛ وذلك بسبب تعرضها لحرارة مرتفعة، الأمر الذي دعا إلى عدم استلامها، وتوزيعها على المؤسسات الصحية العامة”، مؤكدًا على أن جهاز الإمداد الطبي ينتظر تعويض هذه الشحنة بغيرها.
وبين عقوب أنه سيعمل على توزيع التطعيمات بشكل عاجل فور وصولها؛ وذلك للحفاظ على صحة الأطفال.
وأكد على أن جميع التطعيمات متوفرة عدا الرئوية والتي يعاني المواطن بسبب نقصها، محذرًا من أن مخزون التطعيمات الأخرى يقترب من النفاد وأن جهاز الإمداد الطبي يناشد الإدارة العامة للأمداد الطبي بضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة.
ومن جهتها قالت الموظفة في الشؤون الإدارية بمستشفى الفويهات نعيمة عبدالله: “لم تتوفر لدينا تطعيمات حديثي الولادة، ولكن تطعيمات ما بعد الشهرين متوفرة”.
وأوضحت أن التطعيمة الرئوية ليست متوفرة لديهم، وأيضًا في جميع العيادات وكان من المفترض أن تتوفر في الفترة الماضية.
وبينت نعيمة أن التطعيمات تكون متوفرة في مستشفيات ضواحي المدينة؛ لأنها غير مزدحمة مثل باقي العيادات، مضيفةً: “عند نفاد التطعيمات في العيادة نحن نقوم بإبلاغ الجهات المسؤولة بالنقص، وهي توفره لنا من الوقت إلى الآخر”.
وبدورها قالت الممرضة في المركز الطبي الصابري سدينة الأزرق: إن أكثر التطعيمات تشهد نقص هي الرئوي والدرن، حيث تتراوح مدة النقص فيها 5 أشهر، وأحيانًا يحدث نقص في التطعيم السحائي والسداسي ويتم توفيره بعد فترة.
وأوضحت الأزرق أن تطعيمة الرئوي غير متوفرة الآن في جميع العيادات، وحتى في ضواحي المنطقة الشرقية.
الأزرق أكدت على أنه بعد يتم توفير التطعيمة سوف يتم توزيعها على جميع العيادات المجمعة والمراكز الصحية التابعة لها.