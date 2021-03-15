سويسرا – توج الروسي ألكسندر بولشونوف البالغ 24 عاما بـ”كأس الكريستال” في بطولة العالم للتزلج التي اختتمت امس في مدينة إنغادين السويسرية.

وجاء تتوج بولشونوف بالكأس الأغلى في بطولة العالم للتزلج بعد أن جاء أولا في الترتيب العام للبطولة برصيد 1765 نقطة، يليه في المركز الثاني مواطنه إيفان ياكيموشكين برصيد 800 نقطة، فيما حل في المركز الثالث النرويجي يوهانس كليبو برصيد 663 نقطة.

وبذلك يحتفظ بولشونوف بلقب بطل الترتيب العام لبطولة العالم للتزلج للمرة الثانية على التالي.

وتوج بولشونوف بالكأس الكريستالية الثمينة رغم أنه جاء في المركز السادس في المسابقة الأخيرة في بطولة العالم وهي سباق التزلج الحر لمسافة 50 كلم، والتي توج بها النرويجي سيمون كريوغر بعد أن قطع مسافة السباق بساعتين و10 دقائق و41.4 ثانية، يليه مواطنه هانس هالون، فيما حل السويدي هينس بورمان في المركز الثالث.

كما توج بولشونوف بكأس الكريستال الصغيرة التي ينالها بطل الترتيب العام في سباق المسافات بعد أن أحرز المركز الأول برصيد 921 نقطة يليه مواطنه ياكيموشكين برصيد 509 نقطة، فيما جاء النرويجي سيمون كريوغر بالمركز الثالث برصيد 357 نقطة.

وجاؤ تتويج بولشونوف في المركز الأول في الترتيب العام بعد تتويجه بذهبية سباق 15 كم أمس السبت، كما أحرز فضية سباق التتابع والماراثون لمسافة 50 كم، وبرونزية الفرق.

وتمت مراسم تتويج بولشونوف على أنغام النشيد الروسي رغم قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: تاس + rsport.ria.ru

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